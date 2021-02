Viih Tube e Juliette Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 25/02/2021 09:18

São Paulo - A madrugada foi intensa no "BBB 21" para Viih Tube e Juliette. Após João ganhar a prova do líder , a youtuber e a advogada aproveitaram para abrir o jogo sobre como estão se sentindo em relação uma a outra. Ambas disseram que se incomodaram por terem se afastado e a paulista disse que se decepcionou com a paraibana.

"Eu estou aqui para o que você precisar, mas precisava de você para algumas coisas. Não é nem precisar, é sentir o amor, que você tem carinho pela pessoa. E esperava isso de você", Viih Tube falou. A youtuber deu como exemplo o fato de Juliette nunca ter dito para ela porque não gostava de Nego Di. A advogada justificava que era para não influenciar a amiga, mas Viih não concorda com essa visão de jogo.

"Você vinha muito antes dele para mim e você sabia disso com todas as letras. É questão de prioridade. Eu te falei milhões de vezes: 'me fala o que aconteceu'. E não era para me influenciar sobre ele, era para eu ser o seu ombro amigo. Eu estava aqui para isso e você não quis", a youtuber falou. Ela ainda disse que Sarah também tinha muitas questões com Nego Di, mas a acolheu melhor do que a advogada.

"A Sarah foi a pessoa que eu esperava que você fosse e isso doeu demais. Você não tem ideia quanto", falou. Viih Tube disse entender que Juliette se aproximou de Gil e Sarah porque eles pensam igual no jogo, mas revelou que ainda sim ficou incomodada com isso. "Eu falava brincando, mas eu estava me sentindo excluída. Depois, a Thaís veio e ela estava sentindo o que eu estava sentindo. A gente se conectou. A gente falou 'vamos estar juntas para tudo' e era o que eu esperava de você. Você me decepcionou em algumas coisas", a youtuber continuou.

As sisters começaram a chorar no meio dessa conversa e as duas admitiram que precisavam ter tido essa conversa antes, mas estavam com medo. Juliette falou que no começo do jogo se sentiu muito conectada a Viih Tube e falou que compraria qualquer briga com ela, mas depois teve medo de prejudicar a amiga com a sua personalidade.

"Eu tentei me afastar de todas as formas, tento me afastar até hoje. Quero que você jogue um jogo independente disso. Aqui é um jogo, tenho medo de me aproximar de você e prejudicar você aqui", a advogada falou entre lágrimas. "Se eu achasse que você é uma pessoa que me prejudica nem estaria sendo sua amiga", Viih concordou.