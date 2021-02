João Luiz é o novo líder do ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 08:00 | Atualizado 25/02/2021 08:14

Rio - João Luiz é o novo líder do "BBB 21". O professor de geografia ganhou ainda um prêmio de R$ 10 mil. A disputa pela liderança contou com 14 participantes, já que Pocah foi vetada da prova por Sarah. A prova foi dividida em duas etapas e contou com duplas. Os participantes tinham que sortear itens e cada item era representado por uma cor. Os brothers tinham que arremessar e atingir uma determinada pontuação.

Caso o participante arremessasse o item e acertasse a plataforma com a cor correspondente a que sorteou, ganhava 100 pontos. Se acertasse outra cor, recebia apenas os pontos da faixa que atingiu. A dupla João Luiz e Camilla de Lucas foi a melhor. Por isso, João e Camilla disputaram uma final sozinhos e o professor acabou levando a melhor.