Presidente Donald Trump havia notificado a Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a decisão do país há um ano; hoje, a saída foi oficializada AFP

Por AFP

Publicado 04/11/2020 08:25 | Atualizado 04/11/2020 12:09

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na madrugada desta quarta-feira que venceu as eleições, apesar do prosseguimento da apuração em vários estados cruciais.



"Francamente, nós vencemos esta eleição", afirmou aos simpatizantes na Casa Branca.



Publicidade

O presidente republicano denunciou uma "fraude" e indicou que vai recorrer à Suprema Corte.



"Queremos que todas as votações parem", disse o presidente, em uma aparente referência à apuração dos votos emitidos por correio, que podem ser aceitos legalmente pelos comitês eleitorais estaduais depois de terça-feira, caso tenham sido enviados no prazo.



Publicidade

A questão é crucial na eleição, pois muitos estados ainda estão contando os votos em uma disputa acirrada.



Devido à pandemia de coronavírus, quase 100 milhões de americanos, um recorde, votaram de maneira antecipada.



Publicidade

De acordo com algumas pesquisas, os eleitores democratas tendem a utilizar mais o voto por correio que os republicanos.



"Não queremos que encontrem nenhuma cédula às quatro da manhã", disse Trump.



Publicidade

Trump se declarou vencedor pouco depois das 2h20 (4h20 de Brasília), enquanto a apuração ainda prosseguia, um gesto inédito para um presidente dos Estados Unidos.



"No que me diz respeito, já vencemos", disse o presidente, que destacou as vitórias na Flórida, Texas e Ohio.



Em seu discurso ele também afirmou que "está claro" que venceu na Geórgia, apesar da falta de resultados definitivos no estado, e também reivindicou o triunfo na Carolina do Norte, onde a apuração também não terminou.



A apuração ainda prossegue no Alasca, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.



Trump recebeu críticas imediatas de seu próprio lado.



"É uma decisão estratégica ruim. É uma decisão política ruim", opinou o político republicano Chris Christie.