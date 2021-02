Marcondes Rocco, criador do Ateliê Social Iolanda Portela Divulgação

26/02/2021

O artista meritiense Marcondes Rocco, o Mrocco, já conhecido por nossa página e leitores por produzir pinturas sobre tela em homenagem a vários artistas do país e do mundo, inaugura, neste sábado (27), seu ateliê social Iolanda Portela, nome de sua falecida avó, voltado para a comunidade e apresentando as enumeras possibilidades que a arte pode oferecer e contribuir para a população. Neste início, serão oferecidas aulas e palestras (Temas atuais) nos turnos da tarde e noite.

De acordo com o artista, o espaço localizado no Morro do Conceito ofertará atendimento Psicopedagógico e cursos de Desenho Artístico, Pintura de tela, Cursos Pré-Militar, Pré Enem, Alfabetização e Letramento, Mediador escolar, entre outros.

Cursos de Desenho Artístico, Pintura de tela e Pré-enem serão algumas das oportunidades oferecidas no espaço que fica no Morro do Conceito Divulgação

Para Marcondes, desde a criação do espaço até sua inauguração, o objetivo é a formação de indivíduos - crianças, jovens e adultos – a estarem mais aptos para a vida e para a construção de uma nova realidade. O Artista pretende desenvolver a criatividade e criar um vínculo da comunidade com as artes plásticas, fazendo que todos reconheçam suas capacidades artísticas.

” Neste período de pandemia, tenho pensado muito em como estamos nos salvando do tédio, da solidão, da tristeza e do isolamento. E, como artista que sou, a questão da arte se faz presente o tempo todo em minha vida. Por isso, estou inaugurando o espaço comunitário e social aonde eu consiga reunir os amigos para uma troca de conhecimento com o objetivo de transformar a realidade abstrata em figurativa, colocando os pés no chão pra tentar sobreviver neste Brasil desumano”, explica Mrocco.

Neste início, o ateliê social dependerá de arrecadações para manter seu funcionamento e o pagamento dos professores, sendo assim, segundo Marcondes, pequenas ajudas vindas de alunos e apoiadores serão recebidas com alegria para poder manter o espaço da Comunidade do Morro do Conceito.

“O Ateliê Mrocco é somente uma forma de dizer um muito obrigado ao bairro aonde fui nascido e criado, quero dar a oportunidade de mudar a realidade dos jovens e adultos, melhorando a autoestima e lhe dando uma perspectiva de um futuro melhor”, disse o Artista.

Fachada do Ateliê pintada pelo próprio artista plástico Divulgação

Serviço

O Ateliê Mrocco será inaugurado neste sábado (27), às 9h30, e funcionará na Rua Guiana Lt 09 Qd 18, localizado no Morro do Conceito, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, Baixada Fluminense.

