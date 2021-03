Representando a Baixada Fluminense, Rohan Baruck, de São João de Meriti, com a cena "Ele, a galinha, a granada e o coração" Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 01/03/2021 19:10 | Atualizado 01/03/2021 19:30

A Cia. Cerne e a SZ Produções, realizadoras do Festival Cenáculo de Teatro há nove anos, optaram por reinventar a mostra e criaram uma versão totalmente online, voltada para solos filmados no isolamento social. O 2º Festival Cenáculo de Solos começa nesta segunda-feira (1), em formato totalmente online. Após mais de 160 inscrições de vários estados do Brasil, oito cenas solo foram selecionados e serão exibidos no perfil da companhia no YouTube entre os dias 1 e 8 de março, sempre a partir das 18h.

Representando a, Rohan Baruck, de São João de Meriti , com a cena “Ele, a galinha, a granada e o coração”, e Luiz Valentim, de Nilópolis, com a cena “Clausura”, que encerra as apresentações do evento. As cenas irão abrangercomo cinema mudo, teatro, contação de histórias e dança regional, além de uma cena interpretada simultaneamente em português e Libras.

Luiz Valentim, de Nilópolis, com a cena "Clausura" Divulgação

Produtor e Diretor da Cia. Cerne, Vinicius Baião comenta que a Baixada Fluminense é uma região carente de aparelhos culturais, como teatros, casas de show, etc, fazendo com que poucas pessoas tenham acesso a eventos culturais, a não ser que migrem para o centro:



“Quando propomos um evento que possibilita uma série de espetáculos de diversas linguagens gratuitos em curto espaço de tempo, a gente contribui para democratizar esse acesso. Temos várias histórias de pessoas que nunca tinham assistido a um espetáculo teatral, antes de ir no nosso festival, e saem de lá com vontade de conhecer mais. Mesmo no ambiente virtual, a gente percebe que isso acontece também. Até por essa escolha de cenas curtas, o público vai aos poucos assimilando e se inserindo nesse movimento", disse.



Cena KAPUTT - Maternidade pós-guerra – Camila Fernandes Divulgação

De acordo com a organização do Festival, além da exibição no perfil da companhia, Daniela Fontan comentará as cenas em vídeos publicados no Instagram do evento, lançados sempre ao 12h.



Ao final, o público também poderá votar, através de curtidas na rede social, em sua cena preferida, e a mais votada receberá uma premiação em dinheiro. Os vencedores serão divulgados em um live no dia 10 de março, que tratará do festival como um todo e deste novo momento para as artes, desencadeado pela pandemia.

Dois Pais - Tauã Delmiro Divulgação

Programação 2º Festival Cenáculo de Solos:



Dia 01/03: Meio metro de terra – Roberto Borenstein – SP

Dia 02/03: Ele, a galinha, a granada e o coração – Rohan Baruck – RJ

Dia 03/03: Sorte d'água – Nayara Leite – MG

Dia 04/03: Dois pais – Tauá Delmiro – RJ

Dia 05/03: Tropeiro – Ivan Bernadelli – SP

Dia 06/03: Nu Escuru – Guilherme Telli

Dia 07/03: KAPUTT - Maternidade pós-guerra – Camila Fernandes

Dia 08/03: Clausura – Luiz Valentim



