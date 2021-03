Os deputados estaduais Léo Vieira, Marcos Muller e Giovanni Ratinho, receberam o chefe de gabinete do governo do estado, Rodrigo Abel Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:23

Alerj), os deputados estaduais Léo Vieira, Marcos Muller e Giovanni Ratinho, receberam o chefe de gabinete do governo do estado, Rodrigo Abel, para visitação ao imóvel que poderá se transformar no primeiro restaurante popular do Município de Meriti. Segundo primeiras informações, a novidade atenderá até 1.500 pessoas, na oferta de café da manhã e almoço.

Nesta semana, os representantes de São João de Meriti na Assembleia Legislativa (), os deputados estaduais Léo Vieira, Marcos Muller e Giovanni Ratinho, receberam o chefe de gabinete do governo do estado, Rodrigo Abel, para visitação ao imóvel que poderá se transformar no. Segundo primeiras informações, a novidade atenderá até, na oferta de café da manhã e almoço.

Na visita, os deputados solicitaram que o imóvel localizado no calçadão da Avenida Nossa Senhora das Graças, no centro do município, e pertencente ao estado, receba as devidas mudanças e melhorias para que se transforme no novo restaurante, ainda sem datas para reformas e inauguração. No local, antes funcionava a Inspetoria da Fazenda.

Publicidade

No local que será reformado, antes funcionava a Inspetoria da Fazenda Divulgação

Tendo em vista que o ambiente estava abandonado e na oferta de mais um benefício para a população meritiense, a promessa do chefe de gabinete aos três deputados é a de que eles serão atendidos na demanda.



Publicidade

“Estamos sempre atentos para trazer todos os benefícios possíveis à população de São João de Meriti e da Baixada Fluminense de uma maneira geral. Rodrigo foi extremamente solícito e em breve a ideia é que o restaurante popular esteja funcionando, atendendo o cidadão meritiense”, disse o deputado estadual Léo Vieira.

Leia também: Shopping Grande Rio promove campanha de doação para a volta às aulas