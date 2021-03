Prefeito Dr. João participa de encontro com o governador em exercício e outros prefeitos da Baixada Fluminense PMSJM

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:20

evento que integra a cronograma do Governo Presente Baixada, na Firjan de Nova Iguaçu. O governador em exercício, Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Ceciliano, também marcaram presença no encontro e levantaram questões sobre investimentos e melhorias para as respectivas cidades.

Em seu discurso, Dr. João falou sobre o crescimento da cidade, a vinda de grandes empreendimentos comerciais para Meriti e, por consequência, a necessidade de investimentos em infraestrutura rodoviária, como a duplicação dos viadutos da Rodovia Presidente Dutra, a carência de reforço policial na cidade e ratificou a importância da ajuda para a conclusão das obras da Maternidade do Morrinho e do centro cirúrgico para o Hospital de São João de Meriti.



“Tenho certeza de que a partir de hoje eles terão um olhar diferente para São João de Meriti”, afirmou o prefeito. O deputado estadual Valdecy da Saúde, concordou com Dr. João e declarou: “O governador em exercício, Cláudio Castro está focado na Baixada Fluminense. Acredito que ele está muito atento às necessidades do município e tenho certeza de que o grande sonho da população (duplicação dos viadutos), será realizado”, completou.

Em discurso, Prefeito Dr. João e Valdecy da Saúde, vice-prefeito PMSJM



Presença de Secretários estaduais e municipais



De acordo com a prefeitura de São João de Meriti, durante o evento, os secretários municipais foram acomodados em salas de acordo com suas pastas e puderam conversar com o secretário estadual de sua respectiva área, alinhando assim um melhor entendimento em cada setor.



Participaram os secretários de Educação, de Ambiente e Sustentabilidade, de Saúde, de Cultura Direitos Humanos, Igualdade Racial e Turismo, de Esporte e Lazer, de Obras, de Ciência e Tecnologia, de Trabalho e Renda, de Trânsito e Transporte, de Assistência Social, de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação, de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de Ordem Pública, de Fazenda, de Proteção e Defesa Civil, de Governo, da Casa Civil e a Procuradoria Geral do Município.



