Por O Dia

Publicado 04/03/2021 17:52

Em reunião virtual realizada no dia (1/03), pela(FNP), São João de Meriti se tornou uma das trêsque aderiram ao consórcio público para, junto com Barra do Piraí e Saquarema, sendo o único município da Baixada Fluminense.Segundo o executivo,foi expor para todos os prefeitos a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite a compra, em caráter suplementar, de vacinas pelos estados, distrito federal e municípios com recursos federais, a fim de fornecer à população imunizantes no combate à Covid-19.