A compra de uma mansão de quase R$ 6 milhões pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) tem preocupado seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O mandatário teme que a aquisição afete seu governo e, por isso, tem se movimentado nos bastidores para abafar o caso.



Segundo a Folha de S. Paulo, Bolsonaro classificou a compra do imóvel como "desnecessária e inoportuna", principalmente pelo fato de a aquisição ter sido revelada uma semana após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter anulado a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador no âmbito da investigação do esquema de "rachadinhas".



Nesta terça-feira (2), Flávio Bolsonaro justificou, em seu Twitter, a compra do imóvel, e atacou a imprensa por divulgar as informações do imóvel localizado em Brasília.



“Mais uma vez a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compra e venda de imóvel”, disse. “Eu já sabia que isso podia acontecer, porque é comigo. Mas eu não vou deixar de fazer nada na minha vida com medo de como a imprensa vai explorar ou distorcer isso", completou.



O senador disse, ainda, que acionou o Gabinete de Segurança Internacional (GSI) para que faça a proteção da sua residência.



