Prefeitura divulga o oitavo Boletim Epidemiológico Covid-19 no Centro de Operações Rio. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Bernardo Costa

Publicado 04/03/2021 09:55 | Atualizado 04/03/2021 15:59

A procura por atendimento nas unidades de urgência e emergência da cidade de pessoas com sintomas de covid-19, que vinha em queda, começou a registrar aumento nos últimos dias. Segundo o prefeito Eduardo Paes, esse foi o principal motivo para o recrudescimento das medidas restritivas, que começam a valer às 17h desta sexta-feira e seguem até 23h59 da próxima quinta-feira. No gráfico divulgado pela prefeitura, a média móvel de busca por atendimentos começou a subir a partir do último dia 15, e se mantém estável em um nível mais elevado do que estava sendo verificado desde janeiro. A média atual está em cerca de 300 atendimentos por dia.

"Este é o dado científico que mais nos influenciou a tomar as novas medidas. É uma informação que acende um sinal de alerta. Esse número vinha caindo e, a partir do final da semana passada e início desta, a queda deixou de acontecer e começaram a aparecer mais pessoas com sintomas de covid na ponta, nas UPAs. O objetivo das novas medidas é nos anteciparmos, para mantermos os níveis baixos de internação e óbitos que estamos registrando este ano", declarou o prefeito Eduardo Paes, em entrevista coletiva, na manhã desta quinta-feira, no Centro de Operações Rio, no Centro.

Publicidade

Na ocasião, foram apresentados os dados atualizados do boletim epidemiológico desta semana. Apenas o bairro de Copacabana aparece com risco alto de contágio para covid-19. Porém, as medidas restritivas de nível alto valem para toda a cidade, além das novas medidas publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial do município.



Dentre as novas medidas está a proibição da permanência de pessoas nas vias, praças e áreas públicas da cidade entre 23h e 5h. Segundo o prefeito, o deslocamento de pessoas não está proibido.



Publicidade

"Se a pessoa precisar sair, ir para a casa da mãe, por exemplo, ela poderá sair e circular nas ruas neste horário. O que está vetado é a permanência nas áreas públicas. Mas as pessoas podem se deslocar de um local para o outro. Não se trata de um toque de recolher", disse Paes.



As outras medidas proibitivas anunciadas nesta quinta-feira são as atividades comerciais na orla (quiosques e comércio ambulante fixo e itinerante), eventos e festas em áreas públicas e particulares, incluindo rodas de samba, funcionamento de boates e casas de espetáculo e feiras especiais, de ambulantes e feirartes. As feiras livres de comércio de alimentos não estão proibidas.



Publicidade

Os bares e restaurantes, incluindo os que estão localizados em shoppings, terão novo horário de funcionamento, de 6h às 17h, e devem operar com até 40% da ocupação total, assim como todas as demais atividades econômicas e comerciais da cidade, que também terão novo horário de funcionamento, das 6h às 20h.



"São medidas para evitarmos um recrudescimento ainda maior. Estamos nos antecipando a um possível aumento dos números de mortes e internações, que não está sendo verificado ainda. Queremos evitar um fechamento geral, que é o que outras cidades estão fazendo, como São Paulo e Belo Horizonte. Entendo que há atividades que estão sendo mais afetadas e estamos sensíveis a esses setores, sempre abertos ao diálogo", declarou Eduardo Paes.



Publicidade

Além do aumento de atendimentos na rede de urgência e emergência, o prefeito apontou outros fatores para o recrudescimento das medidas restritivas na cidade: a circulação das novas cepas do coronavírus, o alerta da Fiocruz da última terça-feira, que aponta risco de colapso no sistema hospitalar do país, e desrespeito da população às regras de isolamento social.

"O que eu vi neste domingo nos quiosques da Lagoa foi uma vergonha. Não digo que a culpa é dos donos dos quiosques, mas o fato é que as pessoas não estão respeitando o isolamento social. E ainda tem os ambulantes. Temos que ficar correndo atrás deles...", disse Paes.

Publicidade

Em relação às sanções previstas ao descumprimento das novas medidas, o novo decreto aumenta a multa pessoal de R$ 112,48 para R$ 562,42. Estão sujeitas a receber multa pessoas que estiverem sem máscaras e em situação de aglomeração, por exemplo. Estão previstas, ainda, apreensão de mercadorias, produtos, bens, equipamentos e instrumentos musicais, entre outros, além da interdição dos estabelecimentos.

Segundo o boletim apresentado pela prefeitura, a taxa de ocupação dos leitos operacionais na cidade está em 76% e há 893 pessoas internadas com covid-19 na rede municipal e cinco pessoas aguardando na fila de internação. Até o momento, segundo o boletim, 5,54% da população carioca recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19.