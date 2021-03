Criminosos detonam explosivo em posto de gasolina, em Quintino Estefan Radovicz / Agência O DIA

Rio - Criminosos detonaram um explosivo em uma tentativa de assalto a um posto de gasolina, na madrugada desta quinta-feira, em Quintino, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os homens explodiram o artefato próximo ao cofre do local e também conseguiram roubar R$ 100 de um funcionário.

Por conta da explosão, parte do teto desabou e causou uma grande destruição. O local foi isolado e, por volta das 6h30, a Polícia Civil realizava uma perícia.

De acordo com a 29ª DP (Madureira), um inquérito foi instaurado e diligências estão sendo realizadas. As imagens de câmeras que registraram a ação também serão recolhidas para auxiliar na identificação dos suspeitos.