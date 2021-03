Objetos apreendidos em Mangaratiba Foto: Divulgação

Publicado 04/03/2021 22:55

Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira, diversas armas, munições e instrumentos de caça durante operação com a Polícia Militar, Rodoviária Federal e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em Mangaratiba. Além disso, nove obras foram embargadas e 17 autos de infração/ notificação foram emitidos pelas autoridades. A Enel também desfez oito pontos de furtos de energia. Todo material recolhido foi levado para 165ª DP (Mangaratiba).

O secretário de Segurança e Trânsito de Mangaratiba, Norberto Marques, explicou que a operação teve o objetivo de prevenir o surgimento de áreas suscetíveis ao domínio de organizações criminosa. Além de visitar diferentes pontos do distrito de Conceição de Jacareí, as equipes de fiscalização também estiveram na Zona de Amortecimento da APA do Parque Estadual do Cunhambebe. No local, diversas autuações foram realizadas.



"Só nos últimos meses essa já é a terceira operação que realizamos para coibir práticas criminosas dentro ou no entorno de áreas de proteção ambiental. Vamos continuar mapeando esses espaços e faremos quantas mobilizações forem necessárias para impedir que construções e ações ilegais aconteçam dentro do patrimônio natural de Mangaratiba", explicou o Delegado Titular da 165° DP, Anderson Ribeiro.