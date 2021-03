Cláudio Castro Divulgação - Governo do estado do RJ

Publicado 04/03/2021 20:05

O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira que será inaugurada a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Campos Elíseos no dia 5 de abril. A estação irá beneficiar 20 mil famílias de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Cedae está investindo R$ 41.005.799,28 para que a os moradores de Campos Elíseos, Jardim Primavera, Saracuruna e Cangulo tenham acesso a água.

"Estaremos aqui, no dia 5 de abril, com uma equipe na estação e outra em uma casa abrindo as torneiras para a água cair e mudar a vida de 160 mil pessoas. E, novas obras virão para a Baixada Fluminense. A universalização do saneamento básico é a meta e estamos trabalhando para viabilizar isso. Todas as pessoas merecem ter água limpa na torneira e coleta de esgoto", anunciou o governador.



O projeto foi desenvolvido pela Cedae para aproveitar a adutora que já existe na Refinaria Duque de Caxias (Reduc). Foram implementados mais de dois quilômetros e meio de rede adutora de água, casa de química, cloração, secagem de lodo e decantadores. As intervenções também contam com dois reservatórios de água tratada, com 2.500 m³ cada, 27,7 quilômetros de rede e 1.111 novas ligações domiciliares.



"A entrega dessa obra é o resgate do compromisso que a Cedae, por meio do Governo do Estado, tem com Caxias. Colocar água na casa das pessoas é proporcionar dignidade, conforto e saúde pública para a população", pontuou o presidente da Cedae, Edes Fernandes de Oliveira.

A operação exige testes sofisticados e a produção de peças especiais. O projeto aumentará a vazão para 200 litros por segundo de água na região, o que irá deixar de sobrecarregar as linhas de abastecimento de Xerém e Mantiqueira, melhorando o abastecimento da rede para todo o município de Duque de Caxias.