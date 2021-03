Rio de Janeiro - RJ - 02/10/2020 - Geral - Rompimento de adutora em Higienopolis derruba muro de escola e interrompe abastecimento de água em 21 bairros. Ruas ficaram inundadas e escolas foram danificadas com o rompimento da tubulaçao - na foto, Escola Municipal Estado da Guanabara, local onde rompeu a tubulaçao. CEDAE trabalha na area - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A Cedae irá realizar nesta sexta-feira (05) a interligação de duas tubulações, de 600 milímetros (mm) e 900 mm de diâmetro, no cruzamento da Rua General Alexandre Barreto com a Estrada Visconde de Sinimbu (praça das vans), em Santa Cruz. As obras terão início às 9h e devem ser concluídas até as 21h do mesmo dia. Durante o serviço, o abastecimento de água ficará reduzido para os bairros de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba e Ilha de Guaratiba.



O sistema será recolocado em carga logo após o fim dos trabalhos, mas o fornecimento de água pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo em alguns locais. Imóveis que disponham de sistema de reserva (cisterna e/ou caixa d'água) não deverão ter problemas de abastecimento.



Ainda sim, a companhia orienta os moradores a usar de forma consciente os reservatórios internos (caixas d'água e cisternas) e a evitar o desperdício, reprogramando tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o envio de caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.



Mais água para a Zona Oeste

A interligação é parte das obras de ampliação do sistema de abastecimento na Zona Oeste, que vão aumentar a oferta de água para os bairros de Barra de Guaratiba, Campo Grande, Cosmos, Guaratiba, Inhoaíba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz e Sepetiba. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas no primeiro semestre deste ano. Já foram realizados o assentamento de mais de 2 mil metros de tubulações e três travessias sobre canal.