Por O Dia

Publicado 05/03/2021 00:00

Da crise para um sucesso de adaptação, o restaurante Empório do Galeto, localizado em três regiões do Rio de Janeiro, assim como todo o setor gastronômico, teve que se reinventar na pandemia de Covid-19. O sucesso, entretanto, dependia de uma aposta forte na abertura de uma nova unidade, gerando empregos e da adoção de um sistema delivery.

O desempenho positivo foi na contramão da crise no mercado e permitiu à marca investir R$ 1,5 milhão na sonhada unidade da Barra da Tijuca, ocupando um lugar privilegiado em frente à praia. O ambiente recebe todos os cuidados sanitários para evitar contaminações e virou um porto seguro ideal para o almoço, jantar, happy hour, confraternização, e até mesmo para assistir a jogos e partidas de futebol.

Em Duque de Caxias, cidade fluminense, o sistema de delivery foi implementado para entrar no ritmo do isolamento social. Já no bairro de Sulacap, que já fazia entregas desde dezembro de 2019, teve um aumento de mais de 100% da demanda. De 15 pedidos por semana, a Sulacap passou a receber mais de 10 pedidos por dia - um aumento que apenas um bom restaurante com comida de qualidade, e clientela fiel, pode apresentar.

"Em meio à pandemia, mesmo com as restrições do mercado, preservamos nossos colaboradores e parceiros para virmos em 2021 mais forte, como mostra nosso aumento promissor de 20% no faturamento", destacou o CEO e idealizador do Empório, Eduardo D'avila, com mais de 15 anos no setor de franchising carioca.

As unidades se preparam para atender o maior número possível de clientes através do delivery, com motoboy próprio, além de uma terceirizada que gerencia eles, sem perder a qualidade da carne - o prato chefe - do restaurante, que faz questão de enviar tudo bem quentinho. São detalhes que importam na hora da satisfação e fidelização da clientela. Uma preocupação que se estende para a procura das unidades de forma presencial, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

A intenção é abrir uma quarta unidade ainda este ano. Atualmente, o Empório do Galeto oferece o autêntico churrasco todo feito na brasa, preparado na hora, com um tempero especial e caseiro que já conquistou os cariocas. Além dos pratos, o que chama a atenção na rede é a vasta carta de drinks, a caneca zero grau de chopp e as opções de bebidas nacionais e importadas de vinhos, espumantes e destilados.