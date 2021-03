Carolina Sobreira Ardente, 27 anos Arquivo Pessoal

Por Karen Rodrigues*

Publicado 05/03/2021 16:08 | Atualizado 05/03/2021 16:13

Rio - Familiares e amigos lamentaram, nesta sexta-feira, a morte da estudante do 8º período de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carolina Sobreira Ardente , de 27 anos, que morreu em um acidente, na noite desta quinta-feira, por volta das 20h. A jovem estava com o namorado em uma moto Harley-Davidson quando foram atropelados e arrastados a uma longa distância por um caminhão da Comlurb.

fotogaleria

Publicidade

A prima, Ana Carolina Sobreira, contou ao DIA que as duas eram muito unidas e Carolina era querida por todos.

"Nós tínhamos relação de irmã, sabe? Sempre fomos grudadas na infância e depois de adultas, o carinho permaneceu. Eu estou extremamente arrasada. Uma pessoa ótima, gentil, que sempre ajudava as pessoas. Era estudiosa, amável, querida por todos", disse.

Publicidade

O amigo de Carolina e estudante de Medicina da UFRJ, Bruno Eduardo Dematté, de 27 anos, se emocionou ao lembrar da amiga.

"Carolina foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no Rio de Janeiro e sem dúvidas a que melhor me acolheu. Uma pessoa de enorme coração. Estamos todos muito tristes com essa perda irreparável. Sentiremos muito a falta da nossa querida amiga. É muito difícil falar sobre ela sem se emocionar".

Publicidade

Carolina e Bruno estudavam na mesma turma e fazia parte do mesmo grupo de Medicina Interna na instituição. "Ela era uma pessoa muito alegre e feliz, sempre rodeada dos amigos".

Segundo informações preliminares, a turma do 9º período de Medicina da UFRJ está organizando ainda uma vaquinha para a compra de uma coroa de flores para o velório da jovem. Outra turma do curso pretende mudar o nome para Sobreira, em homenagem à Carolina.

Publicidade

Em nota publicada nesta sexta-feira, a UFRJ prestou homenagens à estudante e se solidarizou com a família e os amigos.

"Foi com profundo pesar que a Reitoria da UFRJ teve ciência da morte da nossa aluna. [...] A Reitoria da UFRJ se solidariza com a família e amigos da Carolina, neste momento de intensa consternação. Esperamos confiantes que as autoridades policiais investiguem o ocorrido o mais rápido possível, na perspectiva de que haja responsabilização pela morte da aluna. Lamentamos profundamente esta perda e transmitimos força à família e amigos da Carolina".

Publicidade

Acidente

O acidente aconteceu na Rua Getúlio, esquina com Cirne Maia, no Cachambi, na Zona Norte do Rio. Um caminhão da Comlurb atingiu e arrastou a moto Harley-Davidson onde estava Carolina e o namorado, Vinicius Bartalo Martins, e mais quatro veículos. A jovem morreu no momento da colisão. Vinicius foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho e está internado em estado grave.

Publicidade

De acordo com a Comlurb, o condutor da moto avançou o sinal e o motorista do caminhão, que estava cheio de lixo e indo esvaziar o conteúdo, tentou desviar e acabou atingindo veículos estacionados. "O caminhão já tinha terminado a coleta, não havia mais garis atuando e estava indo vazar quando aconteceu. Infelizmente, uma mulher que estava na garupa morreu e o rapaz que estava pilotando foi levado, em estado gravíssimo para o hospital", disse em nota.

Segundo informações da empresa, o motorista do caminhão sofreu uma crise de hipertensão arterial e foi encaminhado ao Hospital Salgado Filho, no Méier.

Publicidade

A família de Carolina vai apurar a responsabilidade da morte da jovem, que estava finalizando o curso de Medicina. O corpo dela foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) na tarde desta sexta-feira. A família aguarda o registro de óbito para o corpo ser retirado pela funerária.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes