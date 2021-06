Perícia pode se dar por meio de convênio ou contratação - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 21:35

Rio - O procurador-geral de Justiça analisa a utilização de uma perícia independente para colaborar com as investigações das 28 mortes durante uma operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, no último dia 6 de maio. De acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ), a perícia pode se dar por meio de convênio ou contratação.