"A operação no Jacarezinho foi um desastre e trouxe muita dor aos familiares dos 28 mortos, incluindo o policial", disse José Miguel Vivanco, diretor da divisão das Américas da Human Rights Watch. Na segunda-feira (31), a organização internacional Human Rights Watch, que trabalha pelos direitos humanos, divulgou um relatório sobre a operação . Ela solicita que o MPRJ investigue a Polícia Civil e sua cúpula por ação que culminou na morte de 28 pessoas — incluindo um policial.

"O Ministério Público do Rio de Janeiro deveria investigar minuciosamente não apenas os policiais civis diretamente envolvidos na incursão, mas também os comandantes que planejaram e ordenaram a ação, garantindo a devida responsabilização pelos abusos e aparente destruição de evidências do local dos fatos".

A Human Rights Watch verificou registros de ocorrência, documentos dos hospitais e judiciais, depoimentos de testemunhas, além de fotos e vídeos de cadáveres. Segundo a pesquisa, que tem dez páginas, há evidências graves de violação de direitos humanos.



Levantamento parcial do sigilo



A FT, em despacho de terça-feira, determinou o levantamento parcial do sigilo das informações constantes no Procedimento Investigatório Criminal (PIC), para que a sociedade e aos familiares dos mortos em decorrência da intervenção policial fiquem cientes sobre o teor da investigação que vem sendo desenvolvida pelo MPRJ. Ainda estão sob sigilo informações sensíveis, tais como imagens, nomes, endereços e depoimentos de testemunhas, imagens das pessoas envolvidas e dados protegidos por sigilo legal e também por medidas de segurança, assim como diligências em andamento, na forma da Súmula 14 do Superior Tribunal Federal (STF), a fim de não inviabilizar a eficácia da investigação.

Tornam-se então públicas, por meio de solicitação formal de acesso, informações como a distribuição de comunicado para instauração de PIC, portaria de instauração, ofícios de requisição, informações e laudos técnicos já acostados aos autos.



Nova investigação

A FT acrescenta, ainda, que recebeu do Tribunal de Justiça do Estado do Rio mídias e atas de audiências de custódia de seis presos na operação. O material será analisado em expediente próprio ou seja, novo Procedimento Investigatório Criminal (PIC), a fim de que a atual investigação esteja concentrada nas mortes em decorrência de intervenção policial e do homicídio do policial civil André Frias.

Segundo o MPRJ, o objetivo é garantir maior agilidade à apuração, possibilitando a adoção de linhas de investigação próprias, em razão de diligências a serem adotadas nestes casos diferem daquelas relativas aos homicídios.



O plantão disponibilizado pelo MPRJ segue disponível para acolhimento de notícias e evidências relacionadas à operação. Todos podem colaborar com denúncias, informações e registros audiovisuais que possam contribuir para a apuração dos fatos pelo número (21) 2215-7003 – telefone e Whatsapp Business–, 24 horas por dia. As comunicações podem ser feitas sob o mais absoluto sigilo.