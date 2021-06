Funcionários da Seap são suspeitos de furarem fila de prioridade da vacinação da covid-19 Magá Jr / Ascom Seap

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:34

Rio - Pelo menos 15 funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) são suspeitos de furarem a fila prioritária de vacinação contra a covid-19. Entre os suspeitos, estão dois subsecretários do órgão. A vacinação para esses funcionários foi liberada pelo governo do estado desde o dia 30 de março e deve seguir o cronograma imposto.

As informações da denúncia foram obtidas pela TV Globo. O cronograma divulgado pelo governo, publicado em Diário Oficial, dividia os funcionários em cinco grupos e a vacinação deveria acontecer nessa ordem de acordo com a disponibilidade das doses da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Confira os grupos:

- Grupo 1: Policiais Penais lotados nas unidades prisionais, portaria unificada e grupamento de serviço de escolta (GSE);

- Grupo 2: Policiais Penais lotados no setor administrativo das unidades prisionais, Diretores e Subdiretores;

- Grupo 3: Policiais Penais lotados na Superintendência de Segurança, Coordenação de Área e Grupamentos Operacionais (GIT e GOC) e Centro de Instrução Especializada;

- Grupo 4: Policiais Penais lotados nos setores administrativos das subsecretarias e na Escola de Gestão Penitenciária;

- Grupo 5: Subsecretários e Secretário de Administração Penitenciária

Atualmente o grupo prioritário 2 está sendo vacinado pela Seap, contudo, dois subsecretários, pertencentes ao grupo 5, já teriam sido vacinados, segundo as denúncias. Eles serão investigados por uma possível irregularidade no esquema de vacinação.

Procurada pelo DIA, a Seap informou que tomou conhecimento das denúncias através da imprensa e ressaltou que irá realizar uma "rigorosa investigação" para apurar os fatos.