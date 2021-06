Por O Dia

01/06/2021

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, vacina contra a Covid-19, com a primeira dose, nesta quarta-feira (2/06), os profissionais de saúde cadastrados, a partir de 40 anos, incluindo os profissionais de Educação Física. A imunização acontece das 9h às 15h, na Uerj, no bairro Lagoinha.

Segundo a Secretaria de Saúde, a imunização será feita aos profissionais acima de 40 anos por conta da quantidade de doses liberadas pelo Governo Federal. As demais faixas etárias destes grupos serão imunizadas conforme disponibilização das doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Para receber a vacina é necessário que os profissionais de saúde apresentem comprovação de vínculo empregatício, podendo ser Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) ou Carteira de Trabalho, carteira do Conselho ou órgão de classe, CNES do estabelecimento a que está vinculado, comprovando o vínculo ou Declaração de empregador.

No caso de profissionais de Educação Física, não é necessária a apresentação do CNES, no entanto, é preciso comprovar vínculo como profissional da área. Já os cuidadores de idosos deverão apresentar declaração assinada pelo cuidador e seu empregador, comprovando o exercício da profissão.

Os documentos obrigatórios ainda exigidos são: CPF, Carteira de Identidade, comprovante de residência e Cartão do SUS.