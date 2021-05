A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Educação (SME), vem realizando desde o início do ano um trabalho de acolhimento aos profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino com encontros semanais, todas às quartas-feiras, na parte da manhã. O grupo de saúde mental visa compartilhar experiências, vivências e ideias, objetivando o bem-estar dessas pessoas.

O grupo tem se reunido de forma on-line para garantia das regras sanitárias de enfrentamento à Covid-19. O setor multidisciplinar da SME, responsável pela execução das reuniões, tem as psicólogas Lillian Black e Juliana Piran, que também é professora, como executoras.

De acordo com Lillian, em setembro de 2020, devido a pandemia, foi iniciado o trabalho em saúde mental para os profissionais de educação. Neste ano, foi possível levar adiante e ampliar este projeto: “O grupo de saúde mental para os profissionais da educação é um momento de apoio e troca de experiências pessoais e profissionais que tem se mostrado muito importante nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Ao contrário do que infelizmente algumas pessoas comentam nas redes sociais, o profissional de educação nunca parou e nunca para. Por isso, achamos fundamental ter um espaço de cuidado e escuta para esses profissionais que são fundamentais para nossa população".

A psicóloga frisa ainda que os educadores são aqueles que ensinam tudo, desde conhecimentos básicos até cidadania. “Em alguns países o investimento e valorização da educação entra na política de saúde. Isso nos mostra que, quando valorizamos e cuidamos do profissional de educação, o trabalho é multiplicador, e sentimos os reflexos em toda comunidade. Gostaria de destacar aqui toda minha admiração e respeito por todos os colaboradores da área da educação”.

A Secretaria de Educação também tem uma parceria com a Universidade Estácio de Sá para, quando for a situação, o profissional possa ter um acompanhamento individualizado, já que as reuniões são feitas coletivamente. Os profissionais de educação que tiverem interesse em participar deste grupo, podem entrar em contato através do e-mail lil [email protected] A proposta é ampliar o projeto.