Por O Dia

Publicado 29/05/2021 16:12

Com o estado do Rio de Janeiro na Bandeira Laranja, assim como a Região Serrana, de acordo com a última atualização do Mapa de Risco da Secretaria de Estado de Saúde, as aulas presenciais em Nova Friburgo continuam permitidas na próxima semana. Com isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou mais uma lista de unidades da Rede Municipal de Ensino que retornam com as atividades a partir da segunda-feira (31/05).



A retomada das aulas presenciais na Rede Municipal está permitida desde o dia 17 deste mês. No entanto, a volta das escolas tem sido realizada de maneira gradual. A Secretaria Municipal de Educação havia liberado, até o momento, 16 escolas, consideradas aptas e, gradualmente, vem permitindo a reabertura de outras unidades. Na próxima segunda-feira, mais unidades retornam.

São elas: Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Adahil da Cruz - Nova Suíça; Centro Municipal de Educação Infantil João Batista Faria - Vilage; Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz - Mury; Centro Municipal de Educação e Saúde Padre Rafael - Cordoeira; Escola Estadual Municipalizada Dante Laginestra - Riograndina; e Escola Estadual Municipalizada Boa Esperança - Boa Esperança.

A SME relembra que as aulas presenciais só podem prosseguir se o bandeiramento estadual, atualizado semanalmente pelo Painel Coronavírus, não estiver na fase Roxa. Além disso, todos os protocolos e cuidados, para a segurança dos profissionais e de toda a comunidade escolar, estão sendo realizados pelas equipes escolares municipais com o fornecimento de materiais de higiene, sanitização e limpeza distribuídos pelo município.