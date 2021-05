Polícia Civil pede que vítimas compareçam à delegacia para identificação do suspeito Divulgação

Os policiais civis da 151ª DP (Nova Friburgo), prenderam no final da tarde desta quarta-feira (26/05) o homem de 24 anos, identificado como João Wesley Silva Santos, suspeito de, especialmente contra idosos. Segundo o delegado Henrique Pessoa, ele foi localizado após denúncia anônima e com intensa busca dos agentes na área em que ele foi visto pela última vez.Preso em flagrante, ele chegou a oferecer a quantia de R$ 10 mil aos agentes, como forma de suborno. Por isso, ele responderá não só pelo crime de furto qualificado mediante fraude, mas também porMais cedo, foi publicada na rede social da delegacia uma imagem do suspeito, solicitando informações sobre seu paradeiro. Sobre o caso, o delegado titular da 151ª DP, explicou que, além da publicação, que tem se mostrado uma forma muito eficiente de conseguir a colaboração da população, a investigação feita pelos policiais civis já havia resultado na localização de um veículo utilizado pelo suspeito.Segundo o delegado, o veículo pertencia a um motorista de aplicativo que não tinha nenhum envolvimento com os crimes, apenas atendeu a uma corrida normal, e colaborou com a investigação.Com as informações levantadas, o suspeito foino centro da cidade quando tentava sacar dinheiro da conta de vítimas do golpe, estando de posse de dois cartões. Os policiais também foram autorizados a revistar o quarto de hotel no qual ele estava hospedado, onde apreenderam sete máquinas de cartão, bobinas para imprimir valores e um crachá com CPF falso da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).O crachá falsificado era provavelmente utilizado na aplicação do golpe, uma vez que o suspeito se identificava como representante de administradoras de cartões para conseguir os dados pessoais e cartões das vítimas. Na delegacia existem quatro registros contra o suspeito, sendo dois deles com a identificação positiva do acusado. Agora o delegado solicita as outras pessoas que foram fraudadas pelo criminoso que compareçam à delegacia para fazer o reconhecimento.Ainda de acordo com o delegado Henrique Pessoa, existe a suspeita de que o preso faça parte de uma quadrilha especializada em estelionato de São Paulo. A investigação continua, mas a princípio ele estaria agindo sozinho na cidade. Em apenas um golpe, o suspeito conseguiu roubar a quantia de R$ 24 mil da vítima.