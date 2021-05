Por O Dia

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam duas mulheres, de 18 e 19 anos, e apreenderam uma adolescente, de 16 anos, por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (24/05), no distrito de Conselheiro Paulino.

As suspeitas foram abordadas na Avenida Maestro Joaquim Maegele, no Terra Nova VII. Com elas foram apreendidas 45 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 130 em dinheiro. O trio foi encaminhado para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.

No último sábado (22/05), os PMs do Serviço Reservado prenderam dois homens, de 20 e 24 anos, naturais de Cachoeiras de Macacu, por tráfico de drogas no Alto do Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Com eles foram apreendidos 137 papelotes de cocaína e R$ 150 em dinheiro.