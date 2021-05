Por O Dia

Na noite da última sexta-feira (14/05), os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, foram acionados para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua das Pedrinhas, em Santa Bernadete. Chegando ao local, os PMs seguiram em patrulhamento a pé até uma trilha, que dá acesso ao bairro Jardim Califórnia. No local, os policiais foram surpreendidos por seis bandidos armados, que efetuaram disparos contra a guarnição, iniciando o confronto, que terminou com um dos suspeitos baleados.

Os bandidos iniciaram a troca de tiros para tentar fugir da prisão. Quando o tiroteio parou, os PMs encontraram o suspeito, de 24 anos, baleado na cabeça e ainda empunhando um revólver, calibre 38. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o suspeito para o Hospital Municipal Raul Sertã, onde foi constatado a morte cerebral.

Com o suspeito ainda foi apreendida uma pochete, contendo 149 papelotes de cocaína e R$ 70 em dinheiro. O caso foi registrado na 151ª DP, onde a arma e as drogas foram apreendidas.

No sábado (15/05), em outra ação de combate ao tráfico, os PMs do Serviço Reservado prenderam um homem de 21 anos, com 79 papelotes de cocaína. O suspeito foi abordado na Avenida Maestro Joaquim Naegele, no condomínio Terra Nova, em Conselheiro Paulino. As drogas estavam escondidas em um pneu, usado como canteiro, e foram apreendidas e encaminhadas junto com o suspeito para a delegacia.