No twitter, a plataforma Fogo Cruzado registrou o tiroteio no Fonseca e moradores disseram que ainda continuava Reprodução internet

Por Thuany Dossares

Publicado 15/05/2021 11:14 | Atualizado 15/05/2021 12:14

Rio - Moradores do bairro Fonseca, em Niterói, foram acordados cedo neste sábado, ao som de tiros. De acordo com informações policiais, traficantes rivais estão em guerra pelo controle das atividades criminosas das comunidades do Santo Cristo e Coronel Leôncio.



A plataforma Fogo Cruzado publicou em seu twitter que os tiros começaram às 6h40 e que uma hora depois houve um novo registro. Por volta das 8h20, uma mulher publicou em sua página na mesma rede social "bom dia para quem acordou com tiros" e uma outra desabafou "está desesperador".

Tiroteio assusta moradores do Fonseca, em Niterói.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/8FQcgOd9O0 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 15, 2021 Informações preliminares apontam que traficantes ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP) teriam invadido as duas comunidades, que atualmente estão sendo dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Vídeos mostram o intenso confronto.



O Coronel Sylvio Guerra, comandante do 12º BPM (Niterói) confirmou apenas o tiroteio. O oficial ainda informou que equipes policiais estão no local e que o terreno está estabilizado. Informações preliminares apontam que traficantes ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP) teriam invadido as duas comunidades, que atualmente estão sendo dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Vídeos mostram o intenso confronto.O Coronel Sylvio Guerra, comandante do 12º BPM (Niterói) confirmou apenas o tiroteio. O oficial ainda informou que equipes policiais estão no local e que o terreno está estabilizado.