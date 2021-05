Morador de Campos dos Goytacazes é o único caso da variante indiana no Rio Reprodução

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, informou, nesta sexta-feira (28), que o morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, de 32 anos, é o único caso confirmado de covid-19 que testou positivo para a variante indiana no Estado do Rio de Janeiro. A pasta segue acompanhando o estado de saúde do homem, que permanece em isolamento, cumprindo quarentena em hotel na cidade do Rio.

A Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (SIEVS) da SES e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Município do Rio informaram que entraram em contato para todos que tiveram contato com o caso confirmado e que tenham endereço registrado no estado do Rio, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, eles foram orientados a fazer isolamento, comunicar às secretarias de Saúde do município de residência ou à SES qualquer intercorrência. Essas pessoas estão sendo monitoradas pelos CIEVS das secretarias de Saúde dos municípios em que moram. Até o momento, nenhum outro caso positivo para covid-19 foi notificado.

"Depois dos 14 dias, não há mais transmissão. Estamos monitorando, e em qualquer sinal de alteração, as pessoas serão testadas. A princípio, não temos indícios de alguém que tenha iniciado os sintomas", afirmou o subsecretário de Vigilância em Saúde da da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Márcio Garcia.

O morador de Campos, que retornou da Índia no último fim de semana, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no sábado (22), e fez um exame RT-PCR realizado no laboratório do próprio espaço. Em seguida, ele foi liberado antes mesmo do resultado da análise sair, viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele se hospedou em um hotel ao lado do Aeroporto Santos Dumont, no domingo (23), e deu início ao isolamento social.