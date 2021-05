Contra o criminoso havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 28/05/2021 20:59

Rio - Um foragido da Justiça foi preso na noite desta quinta-feira (27), por policiais civis da 35ª DP (Campo Grande), no bairro Unamar, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a partir de informações do Disque Denúncia. Thiago Amaral de Almeida, de 22 anos, é um dos acusados de ter tentado matar um cabo da Polícia Militar, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no ano de 2019.



Contra o criminoso havia um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de homicídio qualificado. Na ocasião, o militar Rodrigo Medina Coelho assistia, à paisana, a um bloco pré-carnavalesco em frente a um quiosque, quando uma briga começou. De acordo com a 13ª DP (Ipanema), ele foi reconhecido como PM por Wellington Borghesi de Oliveira, 25.



O militar foi espancado pelo criminoso e outros dois comparsas, sofrendo traumatismo craniano grave. Ele chegou a ficar internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, durante dois meses e, apesar de ter tido alta quatro meses depois, ficou com sequelas, tendo que ir para a reserva da PM por incapacidade física e mental.



Wellington já havia sido preso, em fevereiro deste ano, em uma ação na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, no trecho entre Saquarema e Maricá. O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos pelo Zap do Portal dos Procurados pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.