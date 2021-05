MC Kevin Redes Sociais

Por Thuany Dossares

Publicado 28/05/2021 18:33

DIA teve acesso ao documento que apontou substâncias compatíveis com Metilenodioximetanfetamina (MDMA) e cafeína. Rio - O laudo do exame toxicológico, realizado a partir de uma amostra de sangue do MC Kevin, confirmou que ele havia usado drogas momentos antes de sua morte, no dia 16 de maio, na hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio . Oteve acesso ao documento que apontou substâncias compatíveis com Metilenodioximetanfetamina (MDMA) e cafeína.

O resultado coincide com os depoimentos dos amigos do funkeiro, que já haviam declarado que Kevin tinha consumido drogas antes de cair da varanda do 5º andar.

No entanto, o exame assinado pela perita Raquel Cenachi Madalosso só não conseguiu descrever se a droga foi usada em doses excessivas ou usuais.

"De acordo com as técnicas utilizadas, foi possível detectar no material analisado DUAS substâncias compatíveis com os padrões de CAFEÍNA e Metilenodioximetanfetamina (MDMA). O laboratório de toxicologia não dispõe de metodologia para quantificação destas substâncias. Portanto, não há elementos

para afirmar se as mesmas foram utilizadas em doses usuais ou excessivas", diz o laudo.

O sangue de Kevin foi analisando a partir das técnicas Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e Cromatografia Gasosa com detector de Espectrofotometria de Massas (CG-MS).



O exame anterior, divulgado nesta quinta-feira (27), também apontou a presença de álcool no corpo do artista . O documento aponta que foi detectado etanol no material analisado na concentração de 13 dg/L, quantidade suficiente para causar a perda do juízo crítico.