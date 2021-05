Governador Cláudio Castro Rogerio Santana/GOV RJ

Publicado 28/05/2021 21:19 | Atualizado 28/05/2021 21:21

Rio - O governador Cláudio Castro nomeou, nesta sexta-feira, Rodrigo Bacellar para a Secretaria de Estado de Governo. Castro também decidiu retornar o status de secretaria para pasta de Vitimados e criou ainda a Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável. A nomeação dos novos secretários foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Rio de Janeiro.

Bacellar assume a pasta no lugar de André Lazaroni. A tenente-coronel da Polícia Militar Pricilla Azevedo estará novamente à frente da secretaria de Vitimados. Antônio Ferreira Pedregal Filho foi escolhido para a pasta dedicada à terceira idade.



"Na Secretaria de Governo, estão importantes projetos da nossa administração. Tenho certeza que Rodrigo Bacellar imprimirá sua qualidade e dará continuidade ao bom trabalho feito por André Lazaroni nesta função. Decidimos retornar com a Secretaria de Vitimados porque é um importante auxílio social e psicológico às vítimas da violência urbana e seus familiares. Já a criação da pasta de Envelhecimento Saudável se dá em virtude do aumento da população idosa no Rio de Janeiro. É um público que necessita de atenção especial, o que ficou ainda mais claro durante a pandemia da covid-19", falou o governador.



Perfis dos secretários



Nascido em Campos dos Goytacazes, no Norte do estado, Rodrigo Bacellar de 41 anos, é advogado tributarista, especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo e pós-graduando em Gestão Pública (MBA).



Eleito em 2018 para o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Bacellar atuou como membro titular das principais comissões permanentes da Casa, como Constituição e Justiça, Orçamento, Normas Internas e Proposições Externas, além de Membro do Conselho de Ética.



Tenente-coronel da Polícia Militar, Pricilla Azevedo foi a primeira oficial e primeira mulher a comandar uma Unidade de Polícia Pacificadora, e também primeira mulher à frente da UPP Rocinha e do batalhão da Tijuca. Na Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), trabalhou por quase dois anos na coordenação da Comissão de Feridos e no atendimento psicossocial à policiais militares vítimas.

Foi agraciada com o Prêmio Internacional Mulheres de Coragem em 2012, sendo homenageada na Casa Branca, nos Estados Unidos, pela então secretária de estado americana, Hillary Clinton. Era comandante do 6º BPM (Tijuca) quando foi convidada para assumir a Secretaria de Estado de Vitimados, que tem como atribuições oferecer auxílio social e psicológico às vítimas da violência urbana e seus familiares.

A oficial assumiu a Secretaria de Vitimados em novembro de 2019 e, em 2021, a pasta tem novamente status de secretaria após ter um breve período como subsecretaria vinculada ao Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.



Antônio Ferreira Pedregal Filho, de 68 anos, já atuou como Superintendente da Secretaria do Estado da Infância e Adolescência, em 1999. Foi deputado estadual entre os anos de 2002 e 2006. Já em 2008, foi subsecretário da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.