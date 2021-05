Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 18:00 | Atualizado 29/05/2021 18:20

Rio - Um homem foi atingido por uma bala perdida, em um bar, na tarde deste sábado (29), no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, também no município. Ainda não há informações sobre sua identidade ou estado de saúde.

De acordo com a PM, uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi enviada à unidade de saúde e conversou com a vítima que estava em um bar quando percebeu que havia sido atingida por um tiro. Segundo o homem, ele foi socorrido por pessoas próximas. Os policiais registraram a ocorrência na 75ª DP (Rio do Ouro).