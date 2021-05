Criminoso foi preso por agentes da 6ªDP (Cidade Nova) Reprodução

Rio - Policiais da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam, nesta sexta-feira (28), um homem, identificado como Denildo Alexandre, suspeito de enganar mulheres por meio de um perfil falso em uma rede social de relacionamento. O criminoso afirmava ser empresário paulista de origem alemã e cativava as vítimas durante meses, inclusive com promessas de casamento.

De acordo com agentes, ele foi encontrado e preso no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após denúncia de uma das vítimas. Ainda segundo a polícia, após conseguir a confiança, ele convencia as mulheres de que teriam que passar por um "processo de purificação" exigido por sua família, que envolvia relações sexuais, e que o ato deveria ser filmado e fotografado para passar por um suposto conselho.

Em depoimento, ele confessou o crime. As investigações indicam que o criminoso teria feito outras vítimas. Ele responderá pelos crimes de estelionato e violação sexual mediante fraude.