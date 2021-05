Manifestantes se reuniram neste sábado para protestar contra Bolsonaro Luciano Belford / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 29/05/2021 14:40 | Atualizado 29/05/2021 14:58

Rio - A manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) reuniu milhares de pessoas na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Com gritos de ordem de 'Fora Bolsonaro ', as pessoas pediam pela aceleração da vacina, auxílio emergencial e o fim do corte à verba da Educação. Os organizadores também pediram para que as pessoas levassem 1kg de alimento não perecível para doação.

Por volta das 10h, já havia concentração de um grupo de manifestantes na estátua do Zumbi de Palmares. Às 11h20, o grupo caminhou pela Avenida Presidente Vargas, em direção à Candelária. O protesto seguiu pela Avenida Passos, passou pela Praça Tiradentes e se concentrou no Largo da Carioca, onde foi encerrado.

Os protestantes usavam faixas com frases de 'Bolsonaro genocida', ' O governo mata mais que a Covid, 'Pela vida, por vacina' e 'Fogo na rua e CPI, daqui a pouco o Bolsonaro vai cair'.

Com cartaz na mão 'A cepa mais perigosa é o Bolsonaro ', o médico Renato Pereira, 41, saiu em defesa da Saúde e da vacinação. "Estava na linha frente e vi muita gente morrer e sei que se tivéssemos um governo que não fosse negacionista isso poderia ter sido evitado. Exigimos vacina para todos ".

Entre gritos de ordem contra o governo Bolsonaro, os organizadores pediam que os participantes do protesto usassem máscara e se distanciassem uns dos outros. Também era possível ver pessoas usando e compartilhando álcool em gel. No entanto, em diversos momentos a distância de segurança necessária à prevenção do coronavírus não foi respeitada e ocorreram aglomerações.

O policiamento foi reforçado e cerca de 200 PMs acompanharam o ato. A Guarda Municipal e agentes de trânsito da Prefeitura também estiveram presentes. A pista Central da Presidente Vargas foi interditada para o ato.

Protestos em diversas cidades do Brasil

Manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro reúne manifestantes em várias cidades do país. Até o momento há protestos em 14 capitais como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Belém (PA), João Pessoa (PB), Brasília (DF), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Teresina (PI), Recife (PE), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e São Luís (MA).

A expectativa da organização é que atos semelhantes aconteçam até o final do dia em cerca de 200 cidades, incluindo as 27 capitais. Em São Paulo, o protesto está marcado para as 16h com concentração em frente ao Masp, na Avenida Paulista.