Publicado 29/05/2021 18:41

Rio - A Polícia Civil encontrou, na tarde deste sábado, na Estrada João Garcia da Rocha, no Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, o corpo de Thiago Roberto da Conceição, de 28 anos. De acordo com as primeiras informações, ele estava desaparecido desde o último dia 25.

Segundo a PM, equipes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionadas após uma denúncia de populares que informaram sobre um corpo na região. No local, os policiais identificaram o cadáver, isolaram a área e acionaram a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Ainda não há informações de quem teria cometido o crime, nem o porquê. A polícia busca por imagens de câmeras de segurança da região para encontrar os possíveis criminosos.

O local e data do enterro de Thiago não foram divulgados.