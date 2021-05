Homem foi levado para a 19ª DP (Tijuca) Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 17:34

Rio - Um homem foragido da Justiça foi apreendido, na manhã deste sábado, na Rua Paulino Nogueira, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes da UPP Formiga realizavam um patrulhamento na região e abordaram dois homens que estavam em uma moto. Após verificarem no sistema do setor de inteligência, confirmaram um mandado de prisão em aberto contra um deles pelo crime de homicídio.

Após a abordagem, os dois foram encaminhados para a 19ª DP (Tijuca) para o registro da ocorrência. Em seguida, foram orientados a ir para o Instituto Médico Legal (IML) e depois para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

