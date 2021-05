Por O Dia

Rio - Um homem apontado como um dos maiores receptadores de baterias roubadas foi preso, nesta sexta-feira, em um galpão em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, Hamilton Antunes Galvão, de 62 anos, é o dono do galpão e confessou o crime. No local, agentes da 21ª DP (Bonsucesso) encontram 185 baterias, que segundo a polícia, eram de operadoras de telefonia.

A polícia realizou uma perícia e encontrou aproximadamente 140 carcaças de baterias com as placas de chumbo já extraídas. Com isso, os agentes concluíram que outras baterias já haviam sido receptadas no local.Hamilton confessou o crime e informou que comprava as baterias para a retirada do metal para reciclagem. Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado por crime de receptação qualificada.Segundo o delegado titular da unidade, Hilton Alonso, após a prisão de Hamilton, o estímulo a esses roubos deve cair no Rio. "Esses furtos causam um enorme prejuízo não só para as operadoras, como também para toda a sociedade, já que esta é a cliente do serviço prestado".