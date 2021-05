Rio tem previsão de sol com possibilidade de chuva para o fim de semana Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 11:14

Rio - O fim de semana na cidade do Rio será de sol e temperaturas mais quentes. Segundo o Climatempo, a previsão para este sábado (29) é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas estarão estáveis em relação à sexta-feira (28), com mínima de 20°C e máxima de 34°C.

De acordo com informações do AlertaRio, os ventos serão predominantemente moderados, com condições meteorológicas para ocorrência de rajadas de intensidade forte no período da manhã.

Publicidade

O domingo (30) será mais frio do que este sábado, a máxima deve chegar a 28ºC e a mínima a 18ºC. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora.

O deslocamento de uma frente fria em direção à Região Sudeste influenciará o tempo na cidade do Rio no início da semana. Na segunda-feira (31), o céu ficará nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima deve chegar a 25°C e a mínima a 17°C.

Publicidade

Na terça-feira (1º), a previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, com céu totalmente encoberto. A temperatura se mantém estável em relação à segunda-feira, com máxima de 26°C e mínima de 16°C.

A chuva deve dar uma pausa na cidade a partir da quarta-feira (2). O dia terá sol entre nuvens, com períodos nublados a parcialmente nublados. A temperatura deve aumentar, chegando a 29°C, com mínima de 16°C.