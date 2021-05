Posto de Vacinação na Praça da Cruz Vermelha Daniel Castelo Branco

Publicado 29/05/2021 10:04 | Atualizado 29/05/2021 11:26

Rio - A Prefeitura do Rio finaliza, neste sábado (29), a imunização contra a covid-19 dos grupos prioritários, destinada a pessoas com comorbidades, segundo a lista do Plano Nacional de Imunização (PNI), pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de combate à covid-19 e guardas municipais. As pessoas incluídas nos grupos prioritários que têm entre 24 e 18 anos devem procurar um dos 270 postos de vacinação espalhados pela cidade , das 8h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades e/ou deficiência cujas idades já foram contempladas deve se vacinar neste sábado.

Além disso, podem vacinar pessoas com síndrome de Down, doença renal crônica em diálise, gestantes e puérperas com comorbidade, independentemente da idade.

Para receber a primeira aplicação da vacina, a pessoa deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação, além de documento que comprove a elegibilidade, conforme lista disponível no site . Quem for receber a segunda dose, deve levar os mesmos documentos da primeira dose, com acréscimo do comprovante de vacinação da primeira dose.

Vacinação do público geral

Após concluir a vacinação contra a covid-19 dos grupos prioritários, neste sábado, a Prefeitura vai ampliar a imunização para o público em geral a partir da próxima segunda-feira (31), seguindo escalonamento etário. Vai iniciar com pessoas de 59 anos, com redução gradativa da idade nos dias subsequentes. A previsão é que, em cinco meses, seja alcançada toda a população adulta. Até 23 de outubro, a meta do município é que 90% de quem tiver 18 anos ou mais estejam vacinados, o que representa 4,7 milhões de pessoas, ou ainda 75% de toda a população carioca.

calendário completo foi planejado de acordo com a previsão de envio de vacinas divulgada pelo Ministério da Saúde, e sua manutenção está condicionada ao cumprimento deste cronograma.

Confira o novo calendário de vacinação abaixo:

Novo calendário de vacinação para os profissionais da educação

A Prefeitura do Rio anunciou, na sexta-feira (28), por meio da SMS, o novo calendário de imunização dos profissionais da educação das redes pública e privada do município . De acordo com o calendário, a partir da próxima segunda-feira (31), serão vacinados os profissionais com 45 anos.

Confira o novo calendário para os profissionais da educação:

Segunda-feira (31) - 45 anos

Terça-feira (1º) - 45 anos

Quarta-feira (2) - 44 anos

Quinta-feira (3) - 44 anos

Sexta-feira (4) - 43 anos

Sábado (5) - 43 anos