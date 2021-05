Decreto prorroga medidas restritivas Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio decretou, na manhã desta sexta-feira, novas medidas de flexibilização em relação ao combate ao coronavírus. Funcionamento de boates e danceterias segue suspenso. As regras foram publicadas em Diário Oficial e passam a valer a partir de 0h desta sexta até 14 de junho.



Com a nova determinação, bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla podem ter distanciamento mínimo de 1,5m entre as mesas e cadeiras, limitado a oito pessoas. Anteriormente distância era de dois metros. Além disso, o consumo segue permitido apenas para clientes sentados



A prefeitura havia determinado que música ao vivo em bares e restaurantes tivesse o horário limite até às 23h. A partir de agora, não há mais essa determinação. As rodas se samba também foram liberadas. O documento também não menciona sobre a proibição da chegada de ônibus fretados na cidade.



Permanece suspenso:

- Funcionamento de boates, danceterias e salões de dança;

- Realização de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares.