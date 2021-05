Coveiros usando roupas e equipamentos de proteção sepultam mais uma vítima da Covid-19 no Rio Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:15

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 855.244 casos confirmados e 50.125 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.964 novos casos e 226 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,86%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 790.596 pacientes se recuperaram da doença.

LEIA MAIS: Rio bate 50 mil mortos pela covid-19



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 85,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62,0%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 99 pessoas e a de enfermaria, 16. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 85,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62,0%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 99 pessoas e a de enfermaria, 16.

Publicidade

SES entrega vacinas aos 92 municípios