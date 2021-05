Nova variante da Covid-19, a P2, é detectada em um morador de Porciúncula. Foto: reprodução internet

Rio - A Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (SIEVS) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) fizeram contato com todas as pessoas que estiveram com o homem que está contaminado com a nova variante indiana da covid-19 (B.1.617.2), que tenham endereço registrado no Rio de Janeiro.





O homem que contraiu a variante tem 32 anos e mora em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Em cinco dias, ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 22 de maio, e foi de São Paulo para o Rio de Janeiro, chegando à sua própria cidade. Nesta quarta-feira (26), a SES foi comunicada pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo que o sequenciamento genômico do passageiro que veio da Índia deu positivo para a cepa indiana.

"A confirmação da cepa do vírus SARS-CoV-2 é feita por meio de sequenciamento genômico em laboratórios referenciados, após realização de teste diagnóstico positivo para Covid-19. Os testes de RT-PCR, rápido e de antígeno, fazem a confirmação da doença ou se a pessoa teve contato com o vírus. Importante esclarecer que o sequenciamento do vírus não é um exame de rotina nem de diagnóstico. Ele é feito para vigilância genômica. É preciso ressaltar que não se trata de um novo vírus ou de uma nova doença", destacou a Secretaria de Estado de Saúde.



Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, as pessoas que tiveram contato com o passageiro foram orientadas pela SES e pela SMS a fazer isolamento, comunicar às secretarias municipais de Saúde ou a SES sobre qualquer intercorrência. Eles são monitorados pelos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS) das pastas dos municípios de residência. Até o momento, nenhum outro caso foi notificado.



"De acordo com o protocolo de isolamento do Ministério da Saúde, cabe às secretarias estaduais de Saúde orientar as secretarias municipais no monitoramento de casos confirmados da cepa indiana. Dessa forma, desde que foi comunicada do caso pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, na manhã do dia 23 de maio, a SES informou às secretarias municipais de Saúde do Rio e de Campos dos Goytacazes. Esse passageiro segue em isolamento, cumprindo a quarentena. No momento, ele é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Todo deslocamento do passageiro é acompanhado pelas vigilâncias de Campos, do Rio e da SES", esclareceu a pasta.



A Secretaria também informou que os protocolos de barreira sanitária nos portos e aeroportos são estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a partir de recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em nota, a pasta disse estar discutindo com a Anvisa a possibilidade de adotar a medida nos voos domésticos. "Dentro do estado, cabe às secretarias municipais de Saúde a criação de barreiras sanitárias entre os municípios", informou a SES, em nota.



A pasta reforçou que os protocolos de prevenção seguem os mesmos, independente da variante. Toda a população, mesmo quem já foi vacinado contra a covid-19, deve continuar lavando as mãos, usando álcool em gel quando não for possível lavar as mãos, utilizar máscara e evitar aglomeração.



"As vacinas contra covid-19 disponíveis no Brasil passam por testes para avaliação de sua eficácia. Por se tratar de um novo vírus e as mutações estarem ocorrendo pós produção dos imunizantes, os estudos ainda estão sendo aprofundados. Entretanto, é importante que a população siga se vacinando e cumprindo os protocolos de prevenção', concluiu a SES.