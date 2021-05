Campanha quer expandir número de moradias Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 19:08

Rio - O Projeto RUAS está iniciando uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar no mínimo R$ 50 mil com o objetivo de expandir seu programa de moradia. Com o slogan "Habitação Primeiro: casa para quem não tem", a iniciativa busca atender dez pessoas com o pagamento das despesas de uma moradia digna, incluindo aluguel e contas da casa, além de alimentação, transporte e oferta de apoio educacional, psicológico e médico.

As doações podem ser feitas no site da Benfeitoria até 8 de julho. Atualmente, o projeto atende duas pessoas no programa Habitação Primeiro, que segue a metodologia do Housing First, aplicada como política pública para população de rua em países da América Latina, América do Norte e Europa.

"A proposta da campanha é ampliar o número de atendidos em nosso programa de moradia, mostrando a efetividade dessa abordagem na construção de oportunidades de vida para as pessoas em situação de rua",

diz Larissa Montel, gestora do RUAS.

A ideia do financiamento coletivo é ampliar o período de atendimento dos beneficiados à medida que as metas forem sendo alcançadas: 50 mil reais vai garantir o apoio inicial dos dez beneficiados pelo período de três meses, com 80 mil reais será ampliado o atendimento por seis meses e 100 mil reais vai permitir cobrir os custos administrativos totais do programa.

Outras fontes de captação também estão sendo ativadas para apoiar a manutenção dos atendimentos ao longo dos próximos meses.

Mobilização por uma causa

A campanha de divulgação conta com cinco mobilizadores que já são envolvidos com a causa da população em situação de rua. Eles vão usar seus perfis nas redes sociais para incentivar as doações ao longo dos 45 dias do prazo para alcançar a meta mínima de R$ 50 mil. As pessoas beneficiadas serão selecionadas por meio dos cadastros realizados nas ações promovidas pelo RUAS.

As doações podem ser feitas a partir de R$ 30 no site e haverá recompensas para todos os doadores, que também podem ser empresas.

Serviço:

Período: 24/05 a 8/07

Mais informações: projetoruas.org.br e instagram.com/projetoruas