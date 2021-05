Novo polo de vacinação no Theatro Municipal abrirá nesta quinta-feira Divulgação ASCOM Itaboraí

Publicado 26/05/2021 18:48

Rio - Os secretários municipais de Saúde e Assistência Social, Daniel Soranz e Laura Carneiro, irão participar nesta quinta-feira da vacinação contra a covid-19 de pessoas em situação de rua na Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio. Prevista para começar às 7h, a ação é a segunda etapa do plano de vacinação do grupo prioritário que começou a ser imunizado esta semana.

Até agora, a imunização das pessoas em situação de rua vinha sendo realizada nos abrigos municipais e centros de referência de assistência social, nas unidades de Atenção Primária e em ações do programa Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



De acordo com a SMS, o secretário Daniel Soranz também irá inaugurar, nesta quinta-feira, às 8h, o novo ponto de vacinação no Theatro Municipal do Rio. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada pela lateral do prédio, atendendo a população conforme calendário de vacinação da SMS.

Segundo o calendário previsto pela Prefeitura do Rio, nesta quinta-feira, poderão receber a primeira dose da vacina contra covid-19 pessoas com comorbidades ou dos outros grupos prioritários na faixa etária de 28 anos no turno da manhã e de 27 anos, à tarde. Além deles, trabalhadores da educação de 46 anos ou mais.

A população geral volta ser vacinada nos polos a partir da próxima semana, com escalonamento previsto até outubro partir da próxima semana. O cronograma prevê a conclusão de todas as faixas etárias até 18 anos até outubro.

A etapa atual contempla ainda pessoas com síndrome de Down e com doença renal crônica (em diálise) a partir de 18 anos, sem escalonamento etário. Gestantes e puérperas com comorbidades, com mais de 18 anos, também podem se vacinar. Por orientação do Ministério da Saúde, elas receberão apenas as vacinas Pfizer e CoronaVac.