Publicado 26/05/2021 18:18

Rio - Um homem foi indiciado, nesta quarta-feira, após aplicar golpes durante a venda de imóveis pela internet. Edmilson Soares, de 52 anos, se passava por corretor de imóveis, anunciava a venda – em alguns casos sem conhecimento dos proprietários – e solicitava um depósito com parte do valor da compra, além dos valores exigidos para que fosse efetuado uma suposta regularização da documentação do imóvel.

Segundo a Polícia Civil, o golpe se concretizava com os depósitos realizados na conta do corretor ou na conta de sua ex-mulher. Em seguida, Edmilson ficava incomunicável para as vítimas e não repassava os valores aos proprietários do local.



Ainda de acordo com a secretaria, duas vítimas registraram o crime na 21ª DP (Bonsucesso), onde foi instaurado o inquérito com indiciamento e o pedido de prisão preventiva do estelionatário. Ele é suspeito em pelo menos em 15 registros de ocorrência policial, gerando um ganho ilícito de mais de R$ 600 mil com os golpes.

O criminoso também responde por crimes da Lei Maria da Penha, além de já ter sido indiciado por lavagem de dinheiro. No CRECI-RJ, ele já foi autuado três vezes por exercício ilegal da profissão (antes da inscrição), além de responder a quatro processos disciplinares e a dois processos éticos.

Delegado alerta sobre os cuidados na hora de comprar um imóvel



Segundo Hilton Alonso, delegado titular da 21ª DP (Bonsucesso), é necessário alguns cuidados a serem tomados na compra de um imóvel, para que o sonho da aquisição da casa própria não se torne um pesadelo. São eles:

1. Exigir o RGI da unidade;

2. Exigir as Certidões Negativas (Vendedores e do imóvel);

3. Consultar a situação fiscal e enfitêutica do imóvel a ser adquirido;

4. Pesquisar no site do TJRJ o CPF dos vendedores/proprietários e, finalmente;

5. Só efetuar o Sinal (ou entrada) para a conta corrente dos vendedores (que constem no RGI) e na presença dos mesmos.