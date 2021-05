Resgate de cadela no bairro do Maracanã Divulgação

Rio - O resgate de uma cachorrinha da raça poodle, no começo da tarde desta quarta-feira (26), no Rio Joana, no bairro do Maracanã, mobilizou uma equipe da Guarda Municipal do Grupamento Especial de Trânsito (GET) e alguns populares. A mobilização chamou a atenção de curiosos, gerando um intenso trânsito na região, que já foi normalizado.

Mobilização geral para um salvamento muito legal, engarrafamento justíssimo:)) Cachorrinho caiu dentro do Rio Joana, Maracanã @OperacoesRio pic.twitter.com/vqWfb8dctV — Fim de Jogo (@fimdejogo) May 26, 2021

Os agentes realizavam fiscalização na Avenida Professor Manoel de Abreu, quando avistaram a cachorrinha, identificada como Belinha, de aproximadamente 10 anos, desesperada dentro do rio. Com auxílio de uma escada e de um morador da região, um guarda entrou no rio, acalmou o animal e, com todo o cuidado, conseguiu fazer o resgate.

Como a cadelinha estava debilitada, os guardas a colocaram na viatura e foram em direção a uma clínica veterinária da região. Porém, no meio do caminho, eles receberam a ligação de colegas, que ficaram no local para dar fluidez ao trânsito, informando que os donos tinham sido localizados e estavam à procura do animal.



Os guardas municipais voltaram e entregaram a Belinha, aos donos, um casal de moradores do bairro. Emocionados, eles agradeceram o esforço empregados no resgate.