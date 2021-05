Governo criará subsecretaria de saúde que deve evitar a contratação de falsos médicos

Falso médico foi preso em flagrante na UPA de Realengo Reprodução

Por Lucas Cardoso

Publicado 26/05/2021 18:21

Rio - Após a identificação de dois falsos médicos em menos de dez dias, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) disse que está criando subsecretaria para regular contratações de profissionais de saúde. A nova pasta se chamará subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão e deve atuar no controle e aprimoramento dos processos de gestão contratual e de serviços realizados pela SES.

Os falsos médicos descobertos atuaram em hospitais da rede estadual e em UPAs das zonas Norte e Oeste da cidade. O caso mais recente ocorreu nesta terça-feira, na UPA do Engenho Novo, onde Aleksandro Gueivara trabalhou por pelo menos um plantão. O profissional teria sido identificado após denúncias de colegas e de erros grosseiros de português cometidos na passagem de receituário. Gueivara foi ouvido pela Polícia Civil, mas aguarda conclusão do inquérito em liberdade.

Na semana passada, foi preso em flagrante o falso médico Itamberg Saldanha, de 31 anos, durante plantão na UPA de Realengo, onde ele teria atuado por pelo menos três meses. O acusado usava o CRM de outro profissional de saúde, que procurou a polícia para denunciar a possível fraude. Registros no cadastro de profissionais da saúde indica ainda que Itamberg teria trabalhado em pelo menos outras três unidades de saúde.

Além da criação da pasta, a SES diz que adotou protocolos mais rígidos de documentação para os funcionários contratados para atender a rede pública. "A SES ressalta que já notificou a Organização Social para adoção de todas as medidas cabíveis junto às autoridades policiais competentes. A Subsecretaria de Unidade Próprias reforçou que todas as OSS devem apresentar as escalas de trabalho e documentação dos profissionais do plantão do dia diariamente para que sejam fiscalizadas e, quando necessário, adotadas as providências pertinentes", concluiu.