Alerj reconhece prática de artes marciais como essencial durante a pandemia Foto: Banco de imagens

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 17:44

Rio - A prática de artes marciais pode passar a ser reconhecida como atividade essencial durante o período de pandemia do novo coronavírus. De autoria do deputado Luiz Martins (PDT), o Projeto de Lei 4.015/21 foi aprovado, nesta quarta-feira, em discussão única. O texto irá para o governador do Rio, Cláudio Castro, que deve sancioná-lo ou vetá-lo em até 15 dias.

O PL altera a Lei 8.929/20, que autoriza o governo a reconhecer atividades como essenciais durante o período de confinamento. “A prática esportiva ganha cada vez mais adeptos e sua prática neste momento colabora com o bem-estar físico e mental da pessoa, e muitas vezes mantém o meio de sustento de mestres e professores”, afirmou o autor.