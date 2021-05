O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/05/2021 17:34

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, trocou de partido, nesta quarta-feira, em evento na sede do PSD, em Brasília. A solenidade foi acompanhada de perto por lideranças do partido na Câmara e no Senado, além da presença do presidente da legenda e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.



"É com muita alegria que oficializamos a chegada do prefeito do RJ, @eduardopaes, ao @PSD_55. Faltava-nos uma liderança com a sua dimensão no Rio de Janeiro. Eduardo é um dos políticos mais promissores do país pois, mesmo jovem, tem grande experiência e conhecimento técnico. Tenho certeza de que ele está preparado para continuar seu excelente trabalho à frente da prefeitura do Rio de Janeiro, e para ser governador do Rio de Janeiro. A sua vinda ao PSD dá ao partido a dimensão que achamos que ele merece", disse o presidente do partido.

A mudança de Paes já era anunciada desde o início do mês. A mudança deve ser seguida por outros integrantes do DEM, como o do deputado federal e ex-presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia (DEM). A relação tanto de Paes quanto de Maia com o partido pareciam estremecidas desde a entrada de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados. A entrada foi o estopim para o racha entre Maia e o presidente do DEM, ACM Neto, que não seguiu o voto de Maia.

Paes entrou para o DEM em 2018, após deixar o MDB. A mudança foi feita para que o prefeito, à época candidato ao governo do Estado, fizesse sua candidatura no pleito. Naquele ano, Paes foi derrotado por Wilson Witzel (PSC).