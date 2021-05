Ação da especializada foi realizada para combater o braço financeiro das milícias Divulgação / DRFA

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 21:11

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prendeu um miliciano, nesta quarta-feira (26), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bruno Machado de Castro, de 30 anos, conhecido como "Gordinho", foi detido em uma ação da especializada para combater o braço financeiro das milícias, após trabalho de inteligência e cruzamento de dados.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes estiveram no bairro Amapá, dominado por milicianos, para coibir o roubo, furto e clonagem de veículos pelo grupo paramilitar. No local, abordaram o motorista de uma carro Kia Sportage, onde encontraram Bruno dirigindo. "Gordinho" portava ilegalmente uma pistola calibre 380, coldre, algemas, cassetetes, munições e caderno de contabilidade.



Aos policiais, o homem se apresentou como ex-militar do exército e disse que deixou as Forças Armadas no ano de 2018. Ele foi conduzido com o automóvel e o material apreendido para a DRFA. O caso foi registrado e o preso se encontra à disposição da Justiça.