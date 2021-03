Foragido Alex Sandro de Paula, conhecido como Alex Carioca, é preso Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:01

Rio - O foragido Alex Sandro de Paula, conhecido como Alex Carioca, foi preso nesta segunda-feira (15), em Bangu, Zona Oeste do Rio, em uma ação conjunta da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), 14º BPM (Bangu), Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e informações do Disque Denúncia (2253-1177). Ele é suspeito de pertencer a uma quadrilha de roubos e furtos de caixas eletrônicos e diversos outros crimes no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo.



Alex Sandro estava sendo monitorado e, após cruzamento de dados, foi descoberto que ele estaria trafegando com seu veículo na Avenida Ministro Ary Franco, onde foi pego fazendo um lanche. Contra ele havia o Mandado de prisão, referente ao crime de roubo e formação de quadrilha. A ocorrência foi conduzida para a DRFA, onde foi cumprido o mandado de prisão e onde foram tomadas as medidas cabíveis. O criminoso já está à disposição da Justiça.

Publicidade

O Disque Denúncia recebe informações sobre o foragido nos seguintes canais de atendimento: